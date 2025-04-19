The Sun: актёр Колин Фаррелл отправит сына-инвалида в специнтернат

Ирландский актер Колин Фаррелл объявил о трудном выборе, который ему пришлось сделать: его 21-летний сын Джеймс, имеющий генетическое заболевание (синдром Ангельмана, вызывающий нарушения развития), будет отправлен в специнтернат. Об этом пишет британская газета The Sun.
«А что если завтра у меня случится сердечный приступ? Или, не дай Бог, мать Джеймса Ким попадет в автокатастрофу и ее вдруг тоже не станет? Что будет с Джеймсом? Он останется один?» — рассуждает актер.
Фаррелл отметил, что это решение было согласовано с матерью Джеймса — Ким Борденейв. Актер состоял с ней в отношениях в период с 2001 по 2003 год.
Артист подчеркнул, что, несмотря на всю радость родительского опыта, болезнь Джеймса стала для него серьезным испытанием.
Ранее сын певицы Надежды Бабкиной Даниил признался, что мать хотела отдать его в интернат.