Отсидевший 36 лет американец вышел на свободу и пожаловался на смартфоны

Скофилд был осуждён в 1987 году по делу об убийстве своей жены Мишель, чьё тело с множественными ножевыми ранениями нашли на обочине дороги. Несмотря на отсутствие прямых улик, его признали виновным. Даже после того как другой человек сознался в преступлении, обвинения с Скофилда не были сняты. Все годы заключения он добивался пересмотра дела, и освободиться смог только по условно-досрочному освобождению. В СМИ также подчёркивается, что обвинительный приговор вызывал сомнения даже у судьи, который позже покинул должность, чтобы способствовать пересмотру дела и восстановлению справедливости.