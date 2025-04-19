Отсидевший 36 лет американец вышел на свободу и пожаловался на смартфоны

После 36 лет заключения в тюрьме Лео Скофилд вышел на свободу и выразил недоумение по поводу изменений, произошедших в обществе за десятилетия.
В беседе, на которую ссылается Daily Mail, он отметил, что современные технологии, в частности смартфоны, по его мнению, ослабили человеческие связи — люди стали меньше общаться лично и отдалились друг от друга, несмотря на формальное цифровое единение.
Скофилд сравнил это с тюремной средой, где заключённые постоянно находятся рядом и общаются лицом к лицу, что делает взаимодействие более живым и настоящим. Хотя он признал, что гаджеты могут поддерживать связь между людьми, он считает, что подлинные чувства и теплота в таких отношениях отсутствуют.
Кроме того, мужчина пожаловался на современные автомобили, заявив, что они стали для него практически непонятными. До ареста он работал механиком и хорошо разбирался в технике, но теперь с трудом ориентируется в новых моделях.
Скофилд был осуждён в 1987 году по делу об убийстве своей жены Мишель, чьё тело с множественными ножевыми ранениями нашли на обочине дороги. Несмотря на отсутствие прямых улик, его признали виновным. Даже после того как другой человек сознался в преступлении, обвинения с Скофилда не были сняты. Все годы заключения он добивался пересмотра дела, и освободиться смог только по условно-досрочному освобождению. В СМИ также подчёркивается, что обвинительный приговор вызывал сомнения даже у судьи, который позже покинул должность, чтобы способствовать пересмотру дела и восстановлению справедливости.