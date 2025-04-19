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В ДНР при разгроме украинской бригады ликвидировали наёмника из Франции

В марте ВС РФ разгромили 60-ю механизированную бригаду ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Донецкой народной республике ликвидирован наёмник из Франции Сельвен Жиль Бернар Копен, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

43-летнего наёмника с позывным Слай уничтожили при разгроме бригады Вооружённых сил Украины неподалёку от населённого пункта Новое в марте текущего года.

Российские военные разгромили 60-ю механизированную бригаду противника.

Копен в ряды ВСУ в апреле 2023 года. Ранее он являлся военнослужащим ВС Франции.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали офицера спецназа из Испании. Антонио Мануэль Гутиерез Вела принимал участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.