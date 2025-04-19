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Боксер Лебедев заявил, что украинские санкции не изменят его жизнь

Спортсмен отметил, что логики в решениях Зеленского давно уже не просматривается.

Источник: Аргументы и факты

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского включить его в санкционные списки.

Как сообщает Sport24, спортсмен выразил пренебрежительное отношение к этому шагу, отметив, что в действиях украинского лидера, по его мнению, уже давно отсутствует логика.

Лебедев подчеркнул, что для него принципиально важно не оказаться в санкционных списках своей страны, а решения Зеленского он считает для себя незначимыми.

Ранее Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций к двадцати представителям российской сферы культуры и спорта.