В МИД оценили последствия появления миротворцев НАТО на Украине: они будут негативными

Размещение военного контингента Североатлантического альянса (НАТО) на украинской территории рассматривается Москвой как неприемлемое действие, которое повлечет серьезные ответные меры. Подобное заявление сделал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в эфире телеканала «Россия-24».
Он отметил, что власти европейских государств активно разрабатывают планы размещения войск, что фактически означает движение к прямому военному столкновению с РФ.
«Мы не раз повторяли, и, пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — пояснил Масленников.
Масленников заявил, что в настоящее время уже осуществляется военное планирование, а начальники генеральных штабов вооруженных сил европейских государств определяют потенциальные районы для развертывания войск.
По его словам, сторонники жесткой линии в Европе фактически предпринимают шаги, которые могут привести к их непосредственному участию в вооруженном конфликте с Россией на стороне киевского режима.
Ранее российская сторона не раз заявляла о негативных последствиях размещения войск НАТО на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на абсолютную неприемлемость подобного решения европейских стран.
«Появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нами, конечно же, неприемлемо», — сказал Лавров.
Позднее в МИД РФ также подчеркнули, что вступление Украины в НАТО станет прямой угрозой для Москвы. Там также акцентировали, что страны коллективного Запада ответят за свои деяния и под «ядерным зонтиком» спрятаться уже не получится.
По информации западных СМИ, 18 апреля 2025 года администрация США представила европейским партнерам стратегию разрешения украинского кризиса. Как сообщает Bloomberg, в документе, разработанном командой президента США Дональда Трампа, содержится однозначное положение о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс.