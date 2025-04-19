В ГД обсудят повышенные регулярные выплаты домохозяйкам

По словам депутата, инициатива будет внесена в Госдуму после получения официального заключения правительства РФ. Нилов добавил, что вопрос выплаты домохозяйкам обсудят одновременно с подготовкой проекта федерального бюджета на следующий год, а также новыми размерами МРОТ и прожиточного минимума. В законопроекте также предусматривается включение периода ведения домашнего хозяйства в пенсионный стаж и установление повышенных пособий для лиц, которые реально выполняют домашние обязанности и соответствуют критериям нуждаемости.