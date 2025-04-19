В ГД предложили ввести выплаты для домохозяек в размере прожиточного минимума

Домохозяйка — тоже профессия, причем широко распространенная на территории России. Депутаты решили поддержать трудящихся по хозяйству женщин. Государство вскоре может начать выплачивать им средства. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов, транслирует РИА Новости.
Он объяснил, что размер выплат для домохозяек установят на уровне прожиточного минимума. Однако средства пойдут не всем. Депутаты предложили начислять деньги тем, кто живет в семье, где среднедушевный доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума.
«Надо понимать, что будут закладываться средства на индексацию тех же пособий по безработице. Можно сказать, что те лица, которые занимаются домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости. Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить», — подчеркнул Ярослав Нилов.
В Госдуме также предложили скорректировать проект, содержащий нормы об увеличении выплат семьям погибших военных. Размер ежемесячной суммы планируют поднять.