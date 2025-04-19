В ГД предложили ввести выплаты для домохозяек в размере прожиточного минимума

«Надо понимать, что будут закладываться средства на индексацию тех же пособий по безработице. Можно сказать, что те лица, которые занимаются домашним хозяйством, соответствуют критериям нуждаемости. Но при этом именно занимаются домашним хозяйством, что можно подтвердить», — подчеркнул Ярослав Нилов.