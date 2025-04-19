Axios: угрозы США выйти из переговоров по Украине направлены против Киева

Угрозы Соединённых Штатов выйти из переговорного процесса «скорее направлены» против Украины, а не Российской Федерации, пишет Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от чиновников из европейских государств.
«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, по-видимому, комментарии Рубио были направлены для давления на Украину», — говорится в публикации.
По словам дипломатов, госсекретарь США Марко Рубио не говорил об «усилении давления» на РФ во время встреч во Франции.
Ранее сообщалось, что Рубио не исключил выхода из переговоров по Украине.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп озвучил условие выхода США из переговоров. Он заявил, что это произойдёт, если одна из сторон «начнет саботировать» переговоры.