Супруга Боярского сообщила, что врачи пока запретили ему играть на сцене

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что медицинские специалисты в настоящее время не дают разрешения артисту возобновлять выступления. Это связано с полученными травмами после недавнего падения во время репетиции. Об этом Луппиан сообщила в разговоре с РЕН ТВ.