Супруга Боярского сообщила, что врачи пока запретили ему играть на сцене

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что медицинские специалисты в настоящее время не дают разрешения артисту возобновлять выступления. Это связано с полученными травмами после недавнего падения во время репетиции. Об этом Луппиан сообщила в разговоре с РЕН ТВ.
«Пока ему не рекомендовали играть какое-то время. Он чувствует себя нормально», — рассказала народная артистка России.
Луппиан также уточнила, что падение Боярского случилось не 14 апреля, как ошибочно указывалось в СМИ, а днем ранее — в воскресенье 13-го числа.
Она также опровергла слухи о связи инцидента с репетицией «Ромео и Джульетты», однако подтвердила, что ЧП произошло на территории Театра Ленсовета.
Ранее KP.RU писал о госпитализации Михаила Боярского. Актер упал на сцене в театре Ленсовета.