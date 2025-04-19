Боярского госпитализировали после падения с высоты: что говорят о состоянии артиста врачи

Михаил Боярский получил травмы после падения с высоты трех метров.
Актер Михаил Боярский оказался в больнице, куда он был госпитализирован после падения с высоты во время спектакля. Об этом сообщил telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
Накануне выступление артиста отменили.
Театр имени Ленсовета предупредил зрителей о том, что Боярский не будет принимать участие в спектакле в связи с болезнью. В представлении лишь прозвучит его голос. Об этом театр сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня спектакль “Ромео и Джульетта” пройдет в необычном формате: Михаил Сергеевич Боярский не будет принимать в нем участие, прозвучит только записанный голос артиста. Такое решение связано с болезнью Михаила Сергеевича. Поводов для беспокойства нет», — опубликовал сообщение театр.
Театр анонсировал спектакль с голосом БоярскогоФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Почему госпитализировали Боярского.
Михаил Боярский оказался в больнице после падения во время спектакля с трехметровой высоты на спину и, предположительно, сломал грудные позвонки. Это случилось 14 апреля. О состоянии артиста сообщил его сын.
«С папой ничего существенного, такого критичного нет. Упал, получил определенные травмы, находится под наблюдением врачей», — сказал СМИ Сергей Боярский.
Как отреагировали родные и сам Боярский.
Случившееся очень расстроило Михаила Боярского. Он переживает о том, что проведет долгое время без сцены. Его заберут домой из больницы через неделю, сообщил СМИ его сын.
«Через неделю его заберут домой. Он не любит больничную обстановочку и расстроился из-за вынужденного отпуска. Говорит, что не видит себя столько времени не на сцене», — приводит telegram-канал Mash слова Сергея Боярского — сына актера.
Боярский отказался от лечения в санатории и хочет поскорее вернуться на сценуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Родные Боярского также отметили, что он отказался от санатория, где ему предложили пройти лечение. Однако от пагубной привычки курить актер, несмотря на случившееся, отказываться не собирается.
Врачи готовятся к операции.
В результате падения у Михаила Боярского были травмированы позвоночник и область груди. Однако после обезболивающего укола он вернулся на сцену и обратился в больницу лишь спустя два дня, когда почувствовал себя значительно хуже.
Врачи зафиксировали у него переломы и ушиб легкого и готовят артиста к операции. Это может выбить Боярского из графика на долгий срок, поскольку на восстановление уйдет около полугода.