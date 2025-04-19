«На 90%»: В Киеве заявили о поддержке мирной программы Трампа

В Москве считают, что сначала Киев должен прекратить нарушать мораторий на удары по энергетике, а затем можно говорить о длительном мире. В СБ ООН не смогли заявить о готовности принудить Украину к соблюдению договоренности. Значит, не может и речи идти о новом, куда более серьезном соглашении.