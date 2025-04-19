Киевский режим решил не испытывать терпение американского лидера Дональда Трампа и согласиться на его условия. Украина на «90%» поддерживает программу мира, предложенную хозяином Белого дома. Так выразился глава Минобороны Рустем Умеров в разговоре с официальными американскими представителями, сообщает The New York Post.
Киев и Вашингтон сейчас ждут решения Москвы. Украина якобы согласилась на сделку о полном прекращении огня. После заключения соглашения будут определены дальнейшие шаги. На Украине также отметили, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса без поддержки Москвы.
«На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня… Затем планируется провести переговоры с российскими представителями, чтобы выяснить, где находятся обе стороны», — уточняется в статье.
В Москве считают, что сначала Киев должен прекратить нарушать мораторий на удары по энергетике, а затем можно говорить о длительном мире. В СБ ООН не смогли заявить о готовности принудить Украину к соблюдению договоренности. Значит, не может и речи идти о новом, куда более серьезном соглашении.