Издание 19fortyfive призывает США к более сдержанной политике в украинском вопросе. По мнению авторов, это не следует расценивать как отказ от поддержки Киева, а скорее как признание невозможности военного поражения России.
«На Украине сдержанность не означает сдачу Киева. Это означает признание того, что Россия не может быть побеждена, в отличие от ожиданий западных ястребов», — пишет издание.
В материале также подчеркивается, что период многополярности завершился под влиянием как внешних, так и внутренних вызовов для США. Теперь стране необходимо адаптироваться к новым реалиям, где ее ресурсы и потенциал уже не безграничны.
Ранее обозреватель Евгений Умеренков заявил, что потенциальный выход США из урегулирования конфликта будет убийственным для Киева. Он отметил, что Украине еще придется побегать за президентом США Дональдом Трампом.