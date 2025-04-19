Novinky: в Чехии трудоустроено 155 тысяч украинских беженцев

В настоящее время из 368 тысяч украинцев, получивших в Чехии статус временной защиты, официально трудоустроены 155 тысяч человек. Об этом сообщает портал Novinky.
При этом общее число трудоспособных среди переселенцев составляет 265,4 тысячи, что означает, что порядка 110 тысяч беженцев в настоящий момент не имеют работы.
Из тех, кто смог устроиться, подавляющее большинство — около 95% — работают по бессрочным трудовым договорам.
Ранее премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер сообщил, что новоприбывающие в Германию украинские беженцы более не будут обеспечиваться повышенными пособиями по безработице, предназначенными для граждан (Bürgergeld).