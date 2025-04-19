NYP: На Гавайях выпал снег

Так, в пятницу утром веб-камера Гавайского университета зафиксировала снежный покров у ограждения обсерватории Мауна-Кеа. Это явление связано с медленным продвижением циклона через архипелаг, который перед уходом в субботу принес зимние осадки на высокогорные участки Большого острова.