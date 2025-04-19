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NYP: На Гавайях выпал снег

До 5 сантиметров снега прогнозируют синоптики на Гавайях.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 18 апреля, в штате США Гавайях выпал снег. Для региона подобные осадки чужды, на Гавайях тропический климат. Об этом сообщает газета New York Post.

Так, в пятницу утром веб-камера Гавайского университета зафиксировала снежный покров у ограждения обсерватории Мауна-Кеа. Это явление связано с медленным продвижением циклона через архипелаг, который перед уходом в субботу принес зимние осадки на высокогорные участки Большого острова.

О зимней погоде сообщили до 6:00 утра. Синоптики прогнозируют наличие снежного покрова до 5 см.

Хотя снег на вершинах Большого острова Гавайев — не редкость, можно было ожидать, что к апрелю он уже растает.

Однако за последние два десятилетия метеорологи в среднем лишь раз в апреле объявляли снежное предупреждение для Большого острова.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила об аномальной погоде в январе 2025 по всему миру.