NYP: На Гавайях выпал снег

В пятницу, 18 апреля, в штате США Гавайях выпал снег. Для региона подобные осадки чужды, на Гавайях тропический климат. Об этом сообщает газета New York Post.
Так, в пятницу утром веб-камера Гавайского университета зафиксировала снежный покров у ограждения обсерватории Мауна-Кеа. Это явление связано с медленным продвижением циклона через архипелаг, который перед уходом в субботу принес зимние осадки на высокогорные участки Большого острова.
О зимней погоде сообщили до 6:00 утра. Синоптики прогнозируют наличие снежного покрова до 5 см.
Хотя снег на вершинах Большого острова Гавайев — не редкость, можно было ожидать, что к апрелю он уже растает.
Однако за последние два десятилетия метеорологи в среднем лишь раз в апреле объявляли снежное предупреждение для Большого острова.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила об аномальной погоде в январе 2025 по всему миру.