NYT: в США не поднимают вопрос новых пакетов военной помощи Украине

Бывший президент США Джо Байден четко высказывался в поддержку Киева. Вашингтон неоднократно отправлял ВСУ огромные пакеты помощи. Сейчас в Белом доме и Конгрессе США не касаются вопроса военной поддержки Киева, пишет The New York Times.
По данным источников, в Вашингтоне не говорят о дальнейшей судьбе Украины после исчерпания боевых ресурсов. Это те поставки, что ранее одобрил Джо Байден. Когда-то боеприпасы западного производства закончатся. Однако позиция Белого дома по этому вопросу ясна.
Нынешний американский лидер Дональд Трамп нацелен на собственную выгоду. Он исходит из того, что США могут получить от Украины. Вашингтон при Дональде Трампе не давал Европе гарантий и о продолжении обмена разведданными с Киевом.
Сам хозяин Белого дома не исключил прекращение поддержки Украины. Возможно, Вашингтон не станет предоставлять военную помощь в будущем.