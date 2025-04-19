МВД предупредило о брачном мошенничестве на сайтах знакомств

«Брачные мошенничества»…. на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и так далее). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов. Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц", — говорится в материалах.