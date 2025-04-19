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МВД предупредило о брачном мошенничестве на сайтах знакомств

МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МВД предупреждает о «брачном мошенничестве» на сайте знакомств, где студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Брачные мошенничества»…. на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и так далее). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов. Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц", — говорится в материалах.

После получения средств переписка под различными предлогами прекращается, пояснили в ведомстве.