МВД предупредило о брачном мошенничестве на сайтах знакомств

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. МВД предупреждает о «брачном мошенничестве» на сайте знакомств, где студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Брачные мошенничества»…. на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами «невесты» выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и так далее). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов. Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц", — говорится в материалах.
После получения средств переписка под различными предлогами прекращается, пояснили в ведомстве.