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В российских школах введут единое расписание уроков

Кравцов: в российских школах введут единое расписание уроков.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал он.

Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.

Кравцов добавил, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более десяти процентов от общего количества уроков по программе.