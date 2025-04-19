В российских школах введут единое расписание уроков

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В российских школах введут единое расписание, работа над этим уже подходит к концу, сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал он.
Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.
Кравцов добавил, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам. Кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более десяти процентов от общего количества уроков по программе.