Андрей Макаревич пообещал спеть в Киеве

Музыкант Андрей Макаревич* заявил, что после завершения конфликта на Украине он выйдет на сцену в украинской столице, при этом иноагент отказался выступать перед россиянами.
Соответствующее видео появилось в Сети. Макаревича запечатлели в Израиле, он ответил на вопросы жителя этой страны.
Артиста спросили, не стыдно ли ему перед аудиторией из Российской Федерации. Макаревич в своём ответе использовал ненормативную лексику.
Ранее сообщалось, что Макаревич, уехавший из РФ, не планирует возобновлять съёмки кулинарного проекта «Смак».
Кроме того, Макаревич в интервью немецкому изданию заявил, что не финансирует Вооружённые силы Украины, потому что опасается за своего сына, который живёт в Москве.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.