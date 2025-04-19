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Андрей Макаревич пообещал спеть в Киеве

Иноагент отказался выступать перед россиянами.

Источник: Аргументы и факты

Музыкант Андрей Макаревич* заявил, что после завершения конфликта на Украине он выйдет на сцену в украинской столице, при этом иноагент отказался выступать перед россиянами.

Соответствующее видео появилось в Сети. Макаревича запечатлели в Израиле, он ответил на вопросы жителя этой страны.

Артиста спросили, не стыдно ли ему перед аудиторией из Российской Федерации. Макаревич в своём ответе использовал ненормативную лексику.

Ранее сообщалось, что Макаревич, уехавший из РФ, не планирует возобновлять съёмки кулинарного проекта «Смак».

Кроме того, Макаревич в интервью немецкому изданию заявил, что не финансирует Вооружённые силы Украины, потому что опасается за своего сына, который живёт в Москве.

* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.