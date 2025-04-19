Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах России сделают единое расписание уроков

Работа над единым расписанием уроков для школ находится на стадии завершения. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Предполагается, что единое расписание позволит более ясно понимать, какая у педагогов нагрузка.

Все школьники в России будут учиться по единому расписанию.

Работа над единым расписанием уроков для школ находится на стадии завершения. С таким заявлением выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Предполагается, что единое расписание позволит более ясно понимать, какая у педагогов нагрузка.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал глава Минпросвещения. Его слова передало РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили ввести индивидуальное обучение для школьников. По словам авторов инициативы, новая система должна заменить старую традиционную классно-урочную модель.