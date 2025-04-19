В Госдуме появились освященные куличи

В Госдуме РФ незадолго до Пасхи в буфетах появляются традиционные праздничные блюда. Об этом в комментарии aif.ru рассказал парламентарий Алексей Журавлев.
«Какого-то единого плана по тому, как отметить Пасху, в Госдуме нет, но, конечно, как во многих заведениях общепита, незадолго до праздника в буфетах парламент появляются блюда, которые традиционно принято есть в эти дни — продаются вкуснейшие куличи, которые, к слову, уже освящены в церкви», — рассказал он.
Журавлев также сообщил aif.ru, что освятил свой рабочий кабинет по православной традиции в преддверии Пасхи.
Напомним, православная Пасха в 2025 году будет отмечаться 20 апреля. Это главный праздник христиан, посвященный Воскресению Иисуса Христа.