В Госдуме появились освященные куличи

«Какого-то единого плана по тому, как отметить Пасху, в Госдуме нет, но, конечно, как во многих заведениях общепита, незадолго до праздника в буфетах парламент появляются блюда, которые традиционно принято есть в эти дни — продаются вкуснейшие куличи, которые, к слову, уже освящены в церкви», — рассказал он.