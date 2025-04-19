Умерший актер из «Легенды № 17» Генкин снимался со сломанным ребром

Умерший 17 апреля актер Сергей Генкин не оставлял съемочную площадку до последнего. Он был готов работать даже с травмой, рассказал aif.ru друг актера Владимир Вобликов.
«Он до последнего работал. Мы в детской студии снимали короткий метр в том году в ноябре. В ноябре месяца снимали вот этот наш короткий метр “Куку”. Сергей абсолютно был нормальный, здоровый. Но был момент, когда он приехал на площадку, а я смотрю он сидит и ему сложно шевелиться. Я спросил, что случилось. Он ответил, что все нормально. А потом все-таки ответил, что накануне ребро на съемках сломал. Ему повесили петличку, а он упал неудачно в кадре прямо на эту петличку и сломал себе ребро. Но все равно со сломанным ребром пришел к нам, отработал съемки, причем совершенно бесплатно. Этот фильм потом отметили на многих фестивалях», — поделился Вобликов.
Собеседник издания подчеркнул, что Генкин жил своей работой, съемками в кино и театром.
«Он не любил, чтобы его жалели и все остальное. Поэтому мне почему-то кажется, что он и болел до этого. Просто болезнь, может, в ремиссии находилась, а потом начала резко развиваться. Это очень скоропостижно, правда, этого никто не ожидал. Он вот буквально скакал на сцене, работал в старых спектаклях камерного театра. И он горел этим, на сцену выходил, и никто даже подумать не мог, что так получится», — добавил он.
Как рассказали в окружении Генкина, причиной его смерти стало онкозаболевание. Актера похоронят 19 апреля в Ярославле.