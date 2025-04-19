Умерший актер из «Легенды № 17» Генкин снимался со сломанным ребром

«Он до последнего работал. Мы в детской студии снимали короткий метр в том году в ноябре. В ноябре месяца снимали вот этот наш короткий метр “Куку”. Сергей абсолютно был нормальный, здоровый. Но был момент, когда он приехал на площадку, а я смотрю он сидит и ему сложно шевелиться. Я спросил, что случилось. Он ответил, что все нормально. А потом все-таки ответил, что накануне ребро на съемках сломал. Ему повесили петличку, а он упал неудачно в кадре прямо на эту петличку и сломал себе ребро. Но все равно со сломанным ребром пришел к нам, отработал съемки, причем совершенно бесплатно. Этот фильм потом отметили на многих фестивалях», — поделился Вобликов.