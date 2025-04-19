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Температурные рекорды побиты: сколько еще продержится аномальное для апреля тепло

Вильфанд: аномальное тепло продержится до вторника в Центральной России.

Источник: Комсомольская правда

Середина апреля порадовала россиян аномально теплыми температурами. Суточные рекорды побиты в Ярославле, Липецке, Москве и других городах Центральной России. Высокая температура воздуха продержится до вторника, 22 апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, транслирует РИА Новости.

Тепло будет сопровождать жителей Центрального федерального округа. Петербуржцы, между тем, могут довольствоваться солнцем и высокими температурами до 20 апреля. Затем погода резко ухудшится: ожидается похолодание сразу на десять градусов.

«Во вторник в Центральной России будет небольшое понижение, но все равно очень высокие температуры, не на 7−10 градусов выше нормы, а на 5−6. В среду уже начнется заметное понижение», — подытожил Роман Вильфанд.

На Пасху похолодает и в Краснодарском крае. В выходные ожидается переменчивая погода с дождями и порывистым ветром.