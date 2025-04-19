В России семьям с детьми приготовили приятный подарок в новом году

«С 2026 года в России появится механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц: если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — рассказал Говырин РИА Новости.