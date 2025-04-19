РФПИ подал иск к «Фонду борьбы с коррупцией»* и иноагенту Певчих**

Как сообщало URA.RU ранее, за сотрудничество с Фондом борьбы с коррупцией в России приговорили журналистов из агентства Reuters, Ассошиэйтед Пресс и издания Sota Vision (признано в РФ иноагентом) к пяти с половиной годам лишения свободы. На скамье подсудимых оказались Артем Кригер, Антонина Фаворская (Кравцова), Константин Габов и Сергей Карелин.