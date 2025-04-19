Мошенники становятся всё хитрее: хабаровчанин поверил лжедиректору и потерял более 3 млн

На этой неделе мужчине позвонил директор с предыдущего места работы и сообщил, что его восстанавливают обратно для получения недоплаченных во время увольнения выплат.
«И подумать не мог, что это не мой директор, голос очень похож, да название фирмы моей не так уж и распространено, как вообще узнали про него, не понимаю…».
Лжедиректор сказал «задекларировать» всё его имущество. Для этих целей потерпевший скачал банковское приложение, в котором уже имелся виртуальный счет.
«…Это скаченное на мой мобильный приложение имело логотип “Центробанка”, и я даже на минуту не засомневался в его реальности… Я еще удивился: вот это сервис, уже и счет открыт, ничего заполнять не надо…».
Сразу после этого новоиспеченного сотрудника отправили в банкомат осуществлять переводы для пометки денег, которые обратно он так и не дождался. Таким образом, обманутый мужчина потерял 3,1 млн рублей.
Как сообщает прокуратура Хабаровского края, возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Уважаемые граждане, будьте бдительны! Уловки мошенников становятся все изощренней! Если вам пишут или звонят с незнакомых номеров, представляются сотрудниками банков, сервисов, правоохранительных ведомств, госучреждений и просят перевести деньги на другие счета — кладите трубку. Это мошенники!