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Аракчи: Иран находится на пике сотрудничества с РФ за всю историю отношений

РФ и Иран являются стратегическими партнёрами.

Источник: Аргументы и факты

Тегеран в настоящее время находится на пике сотрудничества с Российской Федерацией за всю историю отношений между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что РФ и Иран являются стратегическими партнёрами. Москва и Тегеран стремятся отстаивать общие интересы в мире.

«У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту РФ Владимиру Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнёрами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений», — написал Аракчи, пост обнародован в соцсети X*.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о готовности РФ содействовать заключению Соединёнными Штатами и Ираном взаимоприемлемых договоренностей по ядерной сделке.

Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.