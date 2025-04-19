Аракчи: Иран находится на пике сотрудничества с РФ за всю историю отношений

«У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту РФ Владимиру Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнёрами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений», — написал Аракчи, пост обнародован в соцсети X*.