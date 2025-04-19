Врач объяснила, через какое время спорт начинает защищать мозг

— На 40-минутный комплекс упражнений по факту может приходиться всего 10−15 минут, когда частота сердечных сокращений «разгоняется» до необходимой величины. Если же вся тренировка длится не больше 20 минут, человек может просто не достичь того уровня интенсивности, который обладает защитным действием для организма, включая головной мозг, — отметила врач.