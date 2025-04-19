Врач объяснила, через какое время спорт начинает защищать мозг

Ученые объяснили, что регулярные, но не слишком изнурительные тренировки — это отличный способ поддержать здоровье мозга. Главное — правильно определить продолжительность занятия. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии РГНКЦ, кандидат медицинских наук Мария Чердак.
— На 40-минутный комплекс упражнений по факту может приходиться всего 10−15 минут, когда частота сердечных сокращений «разгоняется» до необходимой величины. Если же вся тренировка длится не больше 20 минут, человек может просто не достичь того уровня интенсивности, который обладает защитным действием для организма, включая головной мозг, — отметила врач.
Эксперты отмечают: такие тренировки улучшают обмен веществ, кровообращение и внутренние процессы в клетках. Всё это снижает риск заболеваний мозга и помогает ему работать лучше.
Даже тем, кто занят всю неделю, стоит выделять время на физкультуру хотя бы на выходных — это вложение в здоровье. Врачи советуют заниматься физической активностью блоками не менее 30−40 минут.