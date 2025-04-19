МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками

Министерство внутренних дел обращает внимание на новую схему мошенничества, связанную с сайтами знакомств, где студенты лингвистических вузов, выдавая себя за иностранных женщин, обманывают россиян с целью получения денег.
Как отмечается в материалах ведомства, аферисты выбирают жертв, ведут переписку от имени якобы заинтересованных в браке девушек и обещают приехать в Россию для создания семьи.
Завоевав доверие, мошенники начинают просить деньги под различными предлогами — будь то оплата медицинских расходов, покупка телефона, оформление визы или приобретение билетов. Финансовые переводы осуществляются на счета подставных лиц, после чего связь с «невестой» обрывается. В МВД уточнили, что вся коммуникация, как правило, ведётся студентами, владеющими иностранными языками, что делает обман более убедительным.
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