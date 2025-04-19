МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками

Завоевав доверие, мошенники начинают просить деньги под различными предлогами — будь то оплата медицинских расходов, покупка телефона, оформление визы или приобретение билетов. Финансовые переводы осуществляются на счета подставных лиц, после чего связь с «невестой» обрывается. В МВД уточнили, что вся коммуникация, как правило, ведётся студентами, владеющими иностранными языками, что делает обман более убедительным.