МИД РФ: угрозы передать Киеву Taurus стали элементом давления ЕС на США

Масленников подчеркнул, что речь идёт не только о давлении на Россию, но и о попытке повлиять на ход дипломатических процессов. По его словам, Европа одержимо стремится занять позицию за столом переговоров и использует вопросы военной помощи Киеву как инструмент политического торга с Вашингтоном.