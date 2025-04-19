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МИД РФ: угрозы передать Киеву Taurus стали элементом давления ЕС на США

Европа одержимо стремится занять позицию за столом переговоров, отметили в ведомстве.

Источник: Аргументы и факты

Заявления Германии о возможной передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus могут быть частью тактического давления на США, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников.

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что подобные шаги со стороны Берлина, вероятно, направлены на то, чтобы обеспечить европейским странам участие в будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Масленников подчеркнул, что речь идёт не только о давлении на Россию, но и о попытке повлиять на ход дипломатических процессов. По его словам, Европа одержимо стремится занять позицию за столом переговоров и использует вопросы военной помощи Киеву как инструмент политического торга с Вашингтоном.

Он также добавил, что возобновившиеся дебаты о поставках ракет Taurus, способных наносить удары вглубь российской территории, говорят о желании Германии и других членов НАТО продолжать линию конфронтации в отношении ситуации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Германия выступает за ужесточение подходов к конфликту.