Интернет-мошенники предлагают россиянам фотосессии на выгодных условиях: как распознать обман

Перейдя на ресурс, модель заполняет анкету и выбирает дату съемки. Затем жертве предлагаются способы оплаты локации. Так модель попадает на другой домен, якобы платежный сервис. На сайте необходимо указать данные карты и ввести код из СМС. После этого мошенники получают банковские реквизиты жертвы и списывают средства со счетов.