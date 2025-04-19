Интернет-мошенники предлагают россиянам фотосессии на выгодных условиях: как распознать обман

Злоумышленники начали писать россиянам в социальных сетях и предлагать услуги фотографов. Мошенники вводят жертву в заблуждение, говоря о якобы выгодных условиях съемки. На самом деле аферисты действуют по схеме, разработанной для хищения средств со счетов. Об этом предупредили в МВД, транслирует ТАСС.
Злоумышленники представляются начинающими фотографами и навязывают симпатичным девушкам и молодым людям предложения о съемках. Модели нужно лишь оплатить аренду студии. Если жертва соглашается, мошенники отправляют ссылки на сайты с якобы площадками для фотосессий.
Перейдя на ресурс, модель заполняет анкету и выбирает дату съемки. Затем жертве предлагаются способы оплаты локации. Так модель попадает на другой домен, якобы платежный сервис. На сайте необходимо указать данные карты и ввести код из СМС. После этого мошенники получают банковские реквизиты жертвы и списывают средства со счетов.
Кроме того, злоумышленники зачастую звонят под видом сотрудников техобслуживания. Россиянам напомнили о конфиденциальности. Важно не называть коды из СМС, если вы не уверены в правдивости информации.