Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет-мошенники предлагают россиянам фотосессии на выгодных условиях: как распознать обман

В МВД предупредили о мошенничестве под предлогом фотосессий для моделей.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники начали писать россиянам в социальных сетях и предлагать услуги фотографов. Мошенники вводят жертву в заблуждение, говоря о якобы выгодных условиях съемки. На самом деле аферисты действуют по схеме, разработанной для хищения средств со счетов. Об этом предупредили в МВД, транслирует ТАСС.

Злоумышленники представляются начинающими фотографами и навязывают симпатичным девушкам и молодым людям предложения о съемках. Модели нужно лишь оплатить аренду студии. Если жертва соглашается, мошенники отправляют ссылки на сайты с якобы площадками для фотосессий.

Перейдя на ресурс, модель заполняет анкету и выбирает дату съемки. Затем жертве предлагаются способы оплаты локации. Так модель попадает на другой домен, якобы платежный сервис. На сайте необходимо указать данные карты и ввести код из СМС. После этого мошенники получают банковские реквизиты жертвы и списывают средства со счетов.

Кроме того, злоумышленники зачастую звонят под видом сотрудников техобслуживания. Россиянам напомнили о конфиденциальности. Важно не называть коды из СМС, если вы не уверены в правдивости информации.