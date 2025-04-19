В Театре имени Ленсовета прокомментировали травму Боярского: оступился на сцене

В театре выразили надежду, что Михаил Боярский сможет вернуться к работе в ближайшее время. Представители отметили, что спектакль «Театральный роман» с его участием, запланированный на 29 апреля, должен пройти по расписанию, так как они уверены в скорейшем восстановлении артиста.