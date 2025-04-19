В Театре имени Ленсовета прокомментировали травму Боярского: оступился на сцене

75-летний народный артист России Михаил Боярский получил повреждения во время театрального представления на сцене питерского Театра Ленсовета. После происшествия артиста доставили в медицинское учреждение с предварительным диагнозом — перелом ребра. Об этом ТАСС проинформировали в театре.
«Михаил Сергеевич оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные. Несмотря на это, он отыграл спектакль. Подозрение на перелом ребра, но ничего такого, о чем можно всерьез [беспокоиться], нет», — рассказал собеседник агентства.
Уточняются детали: несчастный случай с Михаилом Боярским произошел в середине апреля. Артист потерял равновесие и упал с высоты 3 м. Журналисты Mash, располагающие информацией, связывают инцидент с постановкой «Ромео и Джульетта», где актер исполняет роль герцога Эскала.
В театре выразили надежду, что Михаил Боярский сможет вернуться к работе в ближайшее время. Представители отметили, что спектакль «Театральный роман» с его участием, запланированный на 29 апреля, должен пройти по расписанию, так как они уверены в скорейшем восстановлении артиста.
Утром 18 апреля пресс-служба Театра Ленсовета объявила об изменениях в сегодняшней постановке «Ромео и Джульетта». В связи с недомоганием Михаила Боярского его роль будет озвучена заранее записанной фонограммой. Представители театра подчеркнули, что здоровье артиста не вызывает серьезных опасений, однако медики настояли на необходимости временного отдыха для восстановления.
Михаил Боярский сотрудничает с Театром Ленсовета в качестве приглашенного актера. В его текущий репертуар входят три постановки: классическая комедия «В этом милом старом доме», шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта» и литературная адаптация «Театральный роман».
Накануне супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что медики не разрешили артисту играть на сцене из-за полученных травм. Луппиан также опровергла информацию о том, что происшествие было связано с подготовкой к спектаклю «Ромео и Джульетта», но подтвердила факт возникновения ЧП в здании Театра Ленсовета.