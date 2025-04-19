Риэлтор Кашапов рассказал, стоит ли покупать квартиру с долгами по ЖКУ

Квартиры с долгами по жилищно-коммунальным услугам продаются и приобретаются без проблем, должник гасит суммой из аванса долги, после чего выходит на сделку. Об этом aif.ru рассказал риэлтор Андрей Кашапов.
«Есть схема, по которой квартиры с долгами приобретаются безопасно. Долги перед сделкой гасятся деньгами покупателя. Обычно вносится крупный аванс, из которого должник, то есть продавец, гасит долг, после чего стороны выходят на сделку», — пояснил эксперт.
Ранее Кашапов рассказал, что потенциальный покупатель квартиры Анастасии Волочковой в Санкт-Петербурге может после приобретения недвижимости начать водить туда экскурсии.
СМИ писали, что балерина выставила на продажу квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге за 165 млн рублей. Объявление было опубликовано на одном из сайтов по продаже недвижимости, но сейчас оно недоступно.