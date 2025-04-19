Риэлтор Кашапов рассказал, стоит ли покупать квартиру с долгами по ЖКУ

СМИ писали, что балерина выставила на продажу квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге за 165 млн рублей. Объявление было опубликовано на одном из сайтов по продаже недвижимости, но сейчас оно недоступно.