В МВД предупредили о хищениях со счетов под предлогом фейковых фотоссесий

После этого пользователь перенаправляется на другой сайт, маскирующийся под платёжный сервис. Там жертву просят ввести данные банковской карты и подтвердить операцию через СМС-код. В результате злоумышленники получают доступ к реквизитам и снимают деньги со счёта.