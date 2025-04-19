В МВД предупредили о хищениях со счетов под предлогом фейковых фотоссесий

Мошенники разработали новую схему кражи денежных средств, используя предлог организации фотосессий.
Как сообщили в Управлении по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ МВД России, злоумышленники обращаются к девушкам через социальные сети, представляясь начинающими фотографами и предлагая съёмки по «выгодным» условиям. Единственное, что требуется от потенциальных моделей, — оплатить аренду студии.
Для этого мошенники присылают ссылки на якобы проверенные сайты студий, где предлагается выбрать дату, время съёмки, а также, при желании, заказать услуги стилиста.
После этого пользователь перенаправляется на другой сайт, маскирующийся под платёжный сервис. Там жертву просят ввести данные банковской карты и подтвердить операцию через СМС-код. В результате злоумышленники получают доступ к реквизитам и снимают деньги со счёта.
В МВД отмечают рост подобных случаев и рекомендуют не доверять подозрительно выгодным предложениям, а также ни при каких обстоятельствах не передавать личную информацию и данные банковских карт незнакомцам.
Ранее министерство внутренних дел обратило внимание на новую схему мошенничества, связанную с сайтами знакомств, где студенты лингвистических вузов, выдавая себя за иностранных женщин, обманывают россиян с целью получения денег.