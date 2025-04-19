Как сильно ухудшится погода в Казахстане 19 апреля? Прогноз по городам

Астана — переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью −3…-5, днем +4…+6.
Алматы — переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду, ночью порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью +5…+7, днем +13…+15.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +18…+20.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью +7…+9, днем +21…+23.
Актау — малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +21…+23.
Атырау — малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный: ночью 2−7 метров в секунду, днем 5−10 метров в секунду. Температура ночью +11…+13, днем +25…+27.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +2…+4, днем +15…+17.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 8−13 метров в секунду. Температура ночью −3…-5, днем +4…+6.
Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью −4…-6, днем +6…+8.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +3…+5, днем +13…+15.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью 0…-2, днем +16…+18.
Кызылорда — небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днем +24…+26.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью −3…-5, днем +2…+4.
Петропавловск — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный: ночью 9−14 метров в секунду, днем 15−20 метров в секунду. Температура ночью −6…-8, днем +6…+8.
Семей — переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду, утром и днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура ночью −3…-5, днем +4…+6.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура ночью −1…-3 (заморозки), днем +12…+14.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +4…+6, днем +15…+17.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура ночью +6…+8, днем +20…+22.
Уральск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +7…+9, днем +22…+24.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду, утром и днем порывы до 15−18 метров в секунду. Температура ночью −2…-4, днем +4…+6.
Ранее синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни. Согласно прогнозу, в северных и восточных регионах сохранятся дожди, которые могут перейти в снег.