Вашингтон предложит такой вариант мирной сделки, который, вероятно, не устроит Украину. Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому будет сложно смириться с таким исходом. В варианте мирового соглашения США, по-видимому, нет гарантий безопасности, о которых просит Украина, пишет The Washington Post.
Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может оставить Киев без поддержки. Тогда союзникам Украины придется сильно постараться, чтобы обеспечить ВСУ разведданными и боеприпасами. У Европы нет таких ресурсов.
«Текущий пакет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности, обеспечиваемые США… Вместо этого Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно», — отметил автор колонки.
В Белом доме и Конгрессе США уже сейчас не поднимают вопросов военной поддержки Киева. Дональд Трамп опирается на выгоду, которую может поиметь с Украины.