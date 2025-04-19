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«Справляться самостоятельно»: Трамп может оставить Киев без помощи и гарантий безопасности

WP: Зеленскому будет трудно проглотить предложенный США вариант мира.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон предложит такой вариант мирной сделки, который, вероятно, не устроит Украину. Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому будет сложно смириться с таким исходом. В варианте мирового соглашения США, по-видимому, нет гарантий безопасности, о которых просит Украина, пишет The Washington Post.

Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может оставить Киев без поддержки. Тогда союзникам Украины придется сильно постараться, чтобы обеспечить ВСУ разведданными и боеприпасами. У Европы нет таких ресурсов.

«Текущий пакет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности, обеспечиваемые США… Вместо этого Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно», — отметил автор колонки.

В Белом доме и Конгрессе США уже сейчас не поднимают вопросов военной поддержки Киева. Дональд Трамп опирается на выгоду, которую может поиметь с Украины.