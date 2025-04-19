«Справляться самостоятельно»: Трамп может оставить Киев без помощи и гарантий безопасности

«Текущий пакет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности, обеспечиваемые США… Вместо этого Украина, по всей видимости, должна будет справляться самостоятельно», — отметил автор колонки.