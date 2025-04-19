В российских школах появится единое расписание уроков: вот что нужно знать

Школы России перейдут на единое расписание, разработка соответствующего стандарта находится на завершающей стадии. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.
«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал министр.
Новые штатные расписания в школах помогут точно отслеживать нагрузку педагогов: количество проведенных уроков и численность учащихся в классах.
Кроме этого, министр добавил, что с 1 сентября 2025 года в школах будет внедрена единая система тематического планирования по всем предметам. Параллельно вводится регламент проведения оценочных мероприятий: доля контрольных и проверочных работ (включая ВПР) не должна превышать 10% от общего объема учебных часов по каждой дисциплине.
Ранее KP.RU писал, что Минпросвещения РФ утвердило нормы времени на домашнее задание для начальной школы.