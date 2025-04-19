В российских школах появится единое расписание уроков: вот что нужно знать

Кроме этого, министр добавил, что с 1 сентября 2025 года в школах будет внедрена единая система тематического планирования по всем предметам. Параллельно вводится регламент проведения оценочных мероприятий: доля контрольных и проверочных работ (включая ВПР) не должна превышать 10% от общего объема учебных часов по каждой дисциплине.