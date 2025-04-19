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В российских школах появится единое расписание уроков: вот что нужно знать

Сергей Кравцов: в российских школах введут единое расписание уроков.

Источник: Комсомольская правда

Школы России перейдут на единое расписание, разработка соответствующего стандарта находится на завершающей стадии. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

«Завершается работа по единому расписанию уроков для школ», — сказал министр.

Новые штатные расписания в школах помогут точно отслеживать нагрузку педагогов: количество проведенных уроков и численность учащихся в классах.

Кроме этого, министр добавил, что с 1 сентября 2025 года в школах будет внедрена единая система тематического планирования по всем предметам. Параллельно вводится регламент проведения оценочных мероприятий: доля контрольных и проверочных работ (включая ВПР) не должна превышать 10% от общего объема учебных часов по каждой дисциплине.

Ранее KP.RU писал, что Минпросвещения РФ утвердило нормы времени на домашнее задание для начальной школы.