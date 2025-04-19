Попавший под санкции Зеленского Куклачев: не был на Украине и не собираюсь

«А когда мы видим, как люди издеваются над своим народом, над своей культурой, над своей историей, как они пытаются убийствами доказать, что они правы, разве это можно поощрять? Ни в коем случае. Мы презираем этих людей, которые сейчас там находятся», — засключил Куклачев.