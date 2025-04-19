Попавший под санкции Зеленского Куклачев: не был на Украине и не собираюсь

Народный артист РСФСР, артист цирка Юрий Куклачев никогда не посещал Украину и не собирается этого делать. Об этом aif.ru сообщил его сын, народный артист России Дмитрий Куклачев, комментируя санкции, введенные против отца Владимиром Зеленским.
«Ни гастролей, ни личных поездок. Нет, ни в коем случае. Мы не посещали и не посещаем Украину. Тем более при таком отношении — мы и не хотим туда ехать. Зачем?» — отметил он.
Куклачев подчеркнул, что главная задача его коллектива — нести в мир «мир и любовь» и пропагандировать гуманное отношение к животным.
«А когда мы видим, как люди издеваются над своим народом, над своей культурой, над своей историей, как они пытаются убийствами доказать, что они правы, разве это можно поощрять? Ни в коем случае. Мы презираем этих людей, которые сейчас там находятся», — засключил Куклачев.
Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 20 деятелей культуры и спорта РФ. В санкционный список, в том числе, попал народный артист РСФСР, артист цирка Юрий Куклачев. В комментарии aif.ru он заявил, что очень обрадовался данной новости.