Квартиру Волочковой за несколько дней посмотрели более 300 человек

К объявлению о продаже квартиры Анастасии Волочковой в Санкт-Петербурге за несколько дней проявили интерес более 300 человек, рассказал aif.ru риэлтор Андрей Кашапов.
«Интерес к объекту есть. На сайте объявлений указано, что объявление посмотрели более 300 уникальных посетителей за последние пару дней. Скорее всего, объект привлек внимание за счет своей неординарности. Обычно такие лоты, как бывшая тюрьма “Кресты”, квартиры Бориса Гребенщикова* или той же Волочковой всегда привлекают внимание», — отметил Кашапов.
Также риэлтор считает, что другим фактором, привлекающим внимание к квартире Волочковой, является его цена выше рынка.
СМИ писали, что балерина выставила на продажу квартиру площадью 196 кв. м на Итальянской улице в Санкт-Петербурге за 165 млн рублей. Объявление было опубликовано на одном из сайтов по продаже недвижимости, но сейчас оно недоступно.
*Признан иностранным агентом в РФ.