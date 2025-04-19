Квартиру Волочковой за несколько дней посмотрели более 300 человек

«Интерес к объекту есть. На сайте объявлений указано, что объявление посмотрели более 300 уникальных посетителей за последние пару дней. Скорее всего, объект привлек внимание за счет своей неординарности. Обычно такие лоты, как бывшая тюрьма “Кресты”, квартиры Бориса Гребенщикова* или той же Волочковой всегда привлекают внимание», — отметил Кашапов.