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Правильное окончание Пасхальной недели: что такое «артос» и какие традиции Великой субботы стоит чтить

Россиянам напомнили о традициях и запретах Великой субботы.

Источник: Комсомольская правда

Пасхальная неделя подходит к концу. Уже завтра, 20 апреля, состоится долгожданный праздник. Великая или Светлая суббота — время подготовки к особенному дню. Россиянам напомнили, что нужно делать перед Пасхой, пишет KP.RU.

Во-первых, в Светлую субботу рекомендуется готовить куличи, пасхи и красить яйца. Не стоит забывать о молитвах. Пробовать приготовленные на Пасху блюда запрещено. Однако можно и нужно запастись артосом. Это особый хлеб, который раздается во всех храмах в Великую субботу. Кусочки хранятся дома около икон.

К девяти часам вечера 19 апреля Царские врата закрывают, знаменуя окончание Пасхальной недели. Верующим следует успеть посетить храм и обменяться куличами и творожными пасхами.

Дионисий Гордеев, клирик Казанского храма города Владивостока, подробно рассказал о значении Пасхи. Само слово пришло из Ветхого Завета, оно означает «проходящий мимо» либо «избавляющий».