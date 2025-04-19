Правильное окончание Пасхальной недели: что такое «артос» и какие традиции Великой субботы стоит чтить

Во-первых, в Светлую субботу рекомендуется готовить куличи, пасхи и красить яйца. Не стоит забывать о молитвах. Пробовать приготовленные на Пасху блюда запрещено. Однако можно и нужно запастись артосом. Это особый хлеб, который раздается во всех храмах в Великую субботу. Кусочки хранятся дома около икон.