Экс-депутат АдГ выразил опасение с возможной поставкой Мерцем Украине Taurus: последуют действия

Бывший депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости высказала предположение, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, скорее всего, реализует заявленные планы по передаче Украине ракет Taurus.
«Он [Фридрих Мерц] еще не стал бундесканцлером, но он продолжает обещать. И я боюсь, что за этим обещанием последуют действия», — рассказала собеседница агентства.
Как отметила Петерсен, подобные действия фактически вовлекут Германию в украинский конфликт в качестве непосредственной стороны.
Ранее Фридрих Мерц, глава ХДС/ХСС и вероятный преемник Олафа Шольца на посту канцлера, в эфире ARD не исключил возможности передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus. Однако он подчеркнул необходимость согласования этого решения с другими европейскими странами.
Ранее политический обозреватель Гилберт Доктороу акцентировал, что подобное решение Мерца — настоящий риск стать прямой стороной конфликта на Украине.