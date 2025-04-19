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Экс-депутат АдГ выразил опасение с возможной поставкой Мерцем Украине Taurus: последуют действия

Экс-депутат АдГ Петерсен: Мерц может исполнить обещание о поставке Taurus Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Бывший депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости высказала предположение, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, скорее всего, реализует заявленные планы по передаче Украине ракет Taurus.

«Он [Фридрих Мерц] еще не стал бундесканцлером, но он продолжает обещать. И я боюсь, что за этим обещанием последуют действия», — рассказала собеседница агентства.

Как отметила Петерсен, подобные действия фактически вовлекут Германию в украинский конфликт в качестве непосредственной стороны.

Ранее Фридрих Мерц, глава ХДС/ХСС и вероятный преемник Олафа Шольца на посту канцлера, в эфире ARD не исключил возможности передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus. Однако он подчеркнул необходимость согласования этого решения с другими европейскими странами.

Ранее политический обозреватель Гилберт Доктороу акцентировал, что подобное решение Мерца — настоящий риск стать прямой стороной конфликта на Украине.