Врачи временно запретили Боярскому играть на сцене

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому временно запретили выходить на сцену из-за полученных травм после падения во время репетиции. Об этом 18 апреля сообщила «Известиям» супруга актёра Лариса Луппиан.
По её словам, врачи настоятельно рекомендовали артисту сделать паузу в работе. При этом сам артист чувствует себя «нормально».
Также она уточнила, что инцидент произошёл не 14 апреля, как сообщалось ранее, а днём раньше — в воскресенье, 13-го числа.
Ранее сообщалось, что Боярского госпитализировали после падения с трёхметровой высоты. По оценкам врачей, артисту предстоит длительное лечение: операция и последующее восстановление могут занять более полугода.