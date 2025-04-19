Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи временно запретили Боярскому играть на сцене

Артист заявляет, что чувствует себя «нормально».

Источник: Аргументы и факты

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому временно запретили выходить на сцену из-за полученных травм после падения во время репетиции. Об этом 18 апреля сообщила «Известиям» супруга актёра Лариса Луппиан.

По её словам, врачи настоятельно рекомендовали артисту сделать паузу в работе. При этом сам артист чувствует себя «нормально».

Также она уточнила, что инцидент произошёл не 14 апреля, как сообщалось ранее, а днём раньше — в воскресенье, 13-го числа.

Ранее сообщалось, что Боярского госпитализировали после падения с трёхметровой высоты. По оценкам врачей, артисту предстоит длительное лечение: операция и последующее восстановление могут занять более полугода.