Эксперт Кондратьев назвал БПЛА США «Мародер» утопичным и бесперспективным

Новейший американский морской беспилотник «Мародер» на самом деле является полноценным военным кораблем, а не дроном. Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По его словам, длина беспилотника достигает 45 метров, что делает его скорее прототипом корабля, нежели БПЛА. При этом Кондратьев подчеркнул: подобные дорогостоящие и габаритные разработки уже доказали свою неэффективность в зоне специальной военной операции.
«То, что стоит миллиарды долларов, сегодня уничтожается десятком FPV-дронов стоимостью в сотни тысяч рублей», — отметил он.
Эксперт назвал концепцию «Мародера» утопичной и противоречащей боевому опыту последних трех лет.
«Это полный абсурд, полностью противоречащий основной концепции боевого опыта, полученного за последние три года в зоне специальной военной операции со стороны Черного моря. Потому что сейчас интересуют очень маленькие и очень дешевые дроны, в том числе и надводные, которые могут создавать рои: чтобы уничтожение одного, двух, трех, десяти, сотни, тысячи не могло никак влиять на эффективность боевой миссии», — пояснил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что попытки создавать крупные беспилотные платформы говорят о непонимании новых реалий ведения боевых действий.
Ранее Компания Saronic Technologies презентовала новый беспилотный надводный аппарат Marauder («Мародер»), способный преодолевать до 6,5 тысячи километров и автономно выполнять задачи свыше 30 суток. Известно, что «Мародер» может нести до 40 тонн полезной нагрузки и использоваться для транспортировки или запуска сотен ударных и разведывательных дронов.