Эксперт Кондратьев назвал БПЛА США «Мародер» утопичным и бесперспективным

«Это полный абсурд, полностью противоречащий основной концепции боевого опыта, полученного за последние три года в зоне специальной военной операции со стороны Черного моря. Потому что сейчас интересуют очень маленькие и очень дешевые дроны, в том числе и надводные, которые могут создавать рои: чтобы уничтожение одного, двух, трех, десяти, сотни, тысячи не могло никак влиять на эффективность боевой миссии», — пояснил эксперт.