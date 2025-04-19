Врач предупредил о серьезных болезнях, скрывающихся за чувством голода

По словам Семирядова, такие признаки могут указывать, например, на скрытую депрессию, гормональные сбои или дефицит важных веществ. Человек может даже не догадываться, что причина неконтролируемого аппетита кроется в состоянии здоровья, пока не получит точный диагноз от специалиста.