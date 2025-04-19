Врач предупредил о серьезных болезнях, скрывающихся за чувством голода

Повышенный аппетит не всегда связан с недостатком силы воли — иногда это может быть симптомом проблем со здоровьем. Об этом рассказал диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с KP.RU.
— Если вам хочется постоянно «взбодриться», съесть много сладкого-жирного-соленого, кофе и стимуляторов, появляется ощущение утраты контроля, бесят мелочи — обязательно обратитесь к врачу, — объяснил эксперт.
По словам Семирядова, такие признаки могут указывать, например, на скрытую депрессию, гормональные сбои или дефицит важных веществ. Человек может даже не догадываться, что причина неконтролируемого аппетита кроется в состоянии здоровья, пока не получит точный диагноз от специалиста.
Нутрициолог также подчеркнул, что важно научиться справляться с негативными эмоциями. В этом может помочь спорт или работа с психологом.
— Займитесь поиском способов управления негативными эмоциями для снижения риска «срывов». У многих этот аспект является краеугольным, — добавил медик.