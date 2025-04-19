WP: Зеленскому будет трудно «проглотить» предложенный США вариант сделки

Зеленскому «будет сложно проглотить» предложенный Соединёнными Штатами вариант урегулирования на Украине, пишет американское издание The Washington Post.
Автором материала является внешнеполитический обозреватель Дэвид Игнейшес.
«Текущий пакет Уиткоффа Зеленскому будет трудно проглотить. Но камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он, по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности для Украины, обеспечиваемые США», — написал он.
Игнейшес отметил, что Киеву придётся справляться «самостоятельно» при помощи европейских государств без «заслона» Соединённых Штатов.
«Европейские чиновники сказали мне, что без американской помощи их военной и разведывательной поддержки будет недостаточно для обеспечения защиты Украины после заключения мирного соглашения. У европейцев нет достаточного количества войск и современного оружия», — говорится в публикации.
По данным СМИ, Вашингтон представил союзникам предложения по украинскому урегулированию. Среди них ослабление санкций против Российской Федерации и отказ от обсуждения членства Киева в Североатлантическом альянсе.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовы признать Крым территорией РФ.