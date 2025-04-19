Россиянам раскрыли, на какой работе будут востребованы пенcионеры

«Это касается первичного звена здравоохранения», — передает слова Баранова агентство «Прайм». Он добавил, что также данная категория людей востребована в образовании, юриспруденции, финансовом секторе и инженерии. На современном рынке труда у них есть возможности для карьерного роста, но важно осваивать новые технологии.