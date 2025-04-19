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Россиянам раскрыли, на какой работе будут востребованы пенcионеры

Пенсионеры становятся все более востребованными для работы в первичном звене здравоохранения. Об этом рассказал член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Пенсионерам важно осваивать новые технологии, заявил Баранов.

Пенсионеры становятся все более востребованными для работы в первичном звене здравоохранения. Об этом рассказал член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

«Это касается первичного звена здравоохранения», — передает слова Баранова агентство «Прайм». Он добавил, что также данная категория людей востребована в образовании, юриспруденции, финансовом секторе и инженерии. На современном рынке труда у них есть возможности для карьерного роста, но важно осваивать новые технологии.

Работодатели должны обеспечивать условия для переобучения, а кадровики пересматривать методы поиска сотрудников. Баранов подчеркнул, что многие потенциальные работники могут оставаться без работы, несмотря на свою квалификацию, если не используют активные методы поиска.