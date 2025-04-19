На популярном сайте бесплатных объявлений продают гoтовый бизнес, состоящий из трех зaведений общeпита: кaфe быстрого и нeдорогого питания на улице Mира, 102, кофейня-кафе на улице Луначарского, 66, кафе на улице Смирнова, 3.
— Налажены долгосрочные и доверительные отношения с поставщиками и арендодателями. Кафе полностью укомплектованы необходимым оборудованием, системами вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения. Ведется необходимая документация в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, — говорится в объявлении.
За все кафе продавцы просят 29 миллионов рублей. Также кафе готовы продать по отдельности. За два кафе на улице Мира и на улице Луначарского просят 8,5 миллионов рублей, за кафе на улице Смирнова — 2,2 миллиона рублей.