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В Перми за 29 миллионов рублей продают сеть кафе

Продавцы говорят, что у них налажены долгосрочные и доверительные отношения с поставщиками и арендодателями.

Источник: Комсомольская правда

На популярном сайте бесплатных объявлений продают гoтовый бизнес, состоящий из трех зaведений общeпита: кaфe быстрого и нeдорогого питания на улице Mира, 102, кофейня-кафе на улице Луначарского, 66, кафе на улице Смирнова, 3.

— Налажены долгосрочные и доверительные отношения с поставщиками и арендодателями. Кафе полностью укомплектованы необходимым оборудованием, системами вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения. Ведется необходимая документация в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, — говорится в объявлении.

За все кафе продавцы просят 29 миллионов рублей. Также кафе готовы продать по отдельности. За два кафе на улице Мира и на улице Луначарского просят 8,5 миллионов рублей, за кафе на улице Смирнова — 2,2 миллиона рублей.