Украинская армия стремительно редеет. Ряды ВСУ нужно экстренно пополнять. На фоне значительных потерь, в Киеве начали боевую подготовку детей. Такое заявление сделал бывший полковник ВС Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Он рассказал, что украинских детей отправляют в секретные лагеря. Ребятам, готовящимся к участию в боевых действиях, всего 10−14 лет. По словам экс-полковника ВС США, это похоже на лагеря в фашистской Германии.
«Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений. Детей готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого. Это буквально фольксштурм, как в нацистской Германии», — подчеркнул Дэниел Дэвис.
Бывший комик Владимир Зеленский, вероятно, не переживает о судьбах народа. Сейчас он может потерять не только людей, но и возможность договориться о мире. Украина срывает перспективы урегулирования конфликта.