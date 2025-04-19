Вице-губернатор Вологодской области Алексеев не признал вину

В рамках того же дела под арест был взят и Кирилл Бочаров, возглавляющий представительство Вологодской области в Москве. Оба фигуранта обвиняются по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере должностным лицом.