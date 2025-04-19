Вице-губернатор Вологодской области Алексеев не признал вину

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, отрицает свою причастность к преступлению.
Такие сведения содержатся в материалах дела.
Согласно документам, Алексеев не признал вину в предъявленных обвинениях.
Накануне Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста чиновнику. Он находится под стражей с 26 февраля по решению суда, принятому по ходатайству следственных органов.
В рамках того же дела под арест был взят и Кирилл Бочаров, возглавляющий представительство Вологодской области в Москве. Оба фигуранта обвиняются по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере должностным лицом.