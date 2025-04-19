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В Госдуме придумали план по спасению пенсионеров в 2040 году

В Госдуме предложили план по улучшению пенсионной системы к 2040 году без повышения пенсионного возраста. Депутат Сергей Гаврилов отметил необходимость пересмотра подходов к пенсионному обеспечению, с акцентом на усиление накопительных механизмов, связанных с индивидуальной трудовой историей.

Гибридная система пенсионного обеспечения очень важна, заявил Гаврилов.

В Госдуме предложили план по улучшению пенсионной системы к 2040 году без повышения пенсионного возраста. Депутат Сергей Гаврилов отметил необходимость пересмотра подходов к пенсионному обеспечению, с акцентом на усиление накопительных механизмов, связанных с индивидуальной трудовой историей.

«Необходим пересмотр самой логики пенсионного обеспечения: усиление накопительных механизмов, привязанных к индивидуальной трудовой истории, либо переход к гибридной системе», — передает слова Гаврилова ТАСС. Он предупредил о возможном нарушении баланса между плательщиками и пенсионерами, если демографическая ситуация не изменится, что приведет к угрозам для распределительной системы.

Гаврилов указывает, что дополнительные расходы из бюджета не помогут решить системные проблемы, так как они лишь перераспределяют ограниченные ресурсы. Он подчеркивает важность гибридной системы пенсионного обеспечения и стимулирующих надбавок за более поздний выход на пенсию, которые могут помочь гражданам самостоятельно решать, работать ли дольше ради увеличения будущих выплат. Это позволит разгрузить пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию, заключил Гаврилов.