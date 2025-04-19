В Госдуме придумали план по спасению пенсионеров в 2040 году

Гаврилов указывает, что дополнительные расходы из бюджета не помогут решить системные проблемы, так как они лишь перераспределяют ограниченные ресурсы. Он подчеркивает важность гибридной системы пенсионного обеспечения и стимулирующих надбавок за более поздний выход на пенсию, которые могут помочь гражданам самостоятельно решать, работать ли дольше ради увеличения будущих выплат. Это позволит разгрузить пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию, заключил Гаврилов.