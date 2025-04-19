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SuperJob: 77% россиян считают День Победы главным праздником

Россияне считают День Победы главным праздником страны, показал опрос.

Источник: Комсомольская правда

Согласно совместному исследованию SuperJob и ТАСС, подавляющее большинство жителей России (77%) назвали День Победы наиболее значимым государственным праздником. Вторую позицию в рейтинге занял Новый год.

На третьем месте расположились День защитника Отечества и Международный женский день.

Уточняется, что в исследовании участвовали 1 600 респондентов трудоспособного возраста, представляющих все регионы России.

Согласно данным опроса, патриотические акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» пользуются широкой народной поддержкой. Их одобряют 93% и 88% россиян соответственно.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин назвал главных участников парада Победы 9 мая 2025 года. По словам российского лидера, ими станут ветераны Великой Отечественной войны.